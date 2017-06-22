Воинская часть обязана возместить убытки государству на сумму почти 170 тыс. грн

17:20 / 11.07.2017

ОДЕССА, 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — При вмешательстве военной прокуратуры Одесского гарнизона суд обязал воинскую часть возместить убытки государству на сумму почти 170 тыс. грн, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 июля, в пресс-службе Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, 6 июля 2017 года постановлением Одесского апелляционного хозяйственного суда отменено решение суда первой инстанции и принято новое решение, которым удовлетворены исковые требования военного прокурора Одесского гарнизона в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Одесской области к воинской части о возмещении убытков, причиненных в результате нарушения требований законодательства об охране окружающей среды на сумму почти 170 тыс. грн.

Изучением, проведенным военной прокуратурой гарнизона установлено, что вследствие небрежного отношения к службе военных должностных лиц КЭВ г. Одессы посторонними лицами осуществлено самовольное занятие земельных участков военных городков путем обустройства несанкционированной свалки.

В апреле 2017 года хозяйственный суд Одесской области отказал в удовлетворении вышеуказанных исковых требований военного прокурора Одесского гарнизона. Однако военная прокуратура не согласилась с таким решением суда и обжаловала его в суде апелляционной инстанции.