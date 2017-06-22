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Правоохранители изъяли с незаконного обращения папиросы стоимостью больше 17 млн.грн.
16:50 / 11.07.2017
ОДЕССА, 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с пограничниками изъяли с незаконного обращения свыше 840 тыс. пачек папирос на сумму больше 17 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы. в рамках проведения операций «Акциз-2017» , «Рубеж-2017» и расследования уголовных производств по ч.3 ст.204 и ст.227 УК Украины было установлено, что на территории Одесской области осуществляется незаконное хранение и транспортировка табачных изделий.
По результатам обысков, проведенных в складском помещении и транспортном средстве, изъято и передано на ответственное хранение больше 840 тыс. пачек папирос в ассортименте без марок акцизного налога установленного образца производства ОАЭ и Армении, общей ориентировочной стоимостью свыше 17 млн. грн.
Продолжаются следственные действия.
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