Правоохранители изъяли с незаконного обращения папиросы стоимостью больше 17 млн.грн.

16:50 / 11.07.2017

ОДЕССА, 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с пограничниками изъяли с незаконного обращения свыше 840 тыс. пачек папирос на сумму больше 17 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы. в рамках проведения операций «Акциз-2017» , «Рубеж-2017» и расследования уголовных производств по ч.3 ст.204 и ст.227 УК Украины было установлено, что на территории Одесской области осуществляется незаконное хранение и транспортировка табачных изделий.

По результатам обысков, проведенных в складском помещении и транспортном средстве, изъято и передано на ответственное хранение больше 840 тыс. пачек папирос в ассортименте без марок акцизного налога установленного образца производства ОАЭ и Армении, общей ориентировочной стоимостью свыше 17 млн. грн.

Продолжаются следственные действия.