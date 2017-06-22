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Правоохранители Одесской области ликвидировали преступную группировку, присвоившую миллион гривен бюджетных средств
17:25 / 07.07.2017

ОДЕССА, 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Одесской области разоблачили и ликвидировали преступную группировку должностных лиц, присвоивших миллион гривен бюджетных средств, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в ходе расследования уголовного производства сотрудники прокуратуры Одесской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в области и работниками Главного отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Управления Службы безопасности в области разоблачили и ликвидировали преступную группировку, в состав которой входили должностные лица Овидиопольской райгосадминистрации.

В пятницу, 7 июля, трем членам преступной группы сообщено о подозрениях в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Среди них бывший начальник управления, действующий начальник отдела и главный специалист райгосадминистрации.

По данным следствия, для получения бюджетных средств, а именно социальной помощи малообеспеченным семьям подозреваемые предлагали лицам, которые зарегистрированы и проживают на территории района, предоставить свои персональные данные для оформления материальной помощи. Следует отметить, что законных оснований для получения соцпомощи эти граждане не имели.

Согласно преступной схеме «льготники» после получения государственной помощи должны отдавать половину организатору преступной группировки.

В течение нескольких лет, реализуя преступный умысел, участники группировки необоснованно оформили социальные выплаты 17 лицам.

В результате таких действий преступная группа присвоила 1 млн. грн. средств из государственного бюджета.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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