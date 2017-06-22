Одесские оперативники ликвидировали подпольную мастерскую по перебивке автономеров

13:11 / 07.07.2017

ОДЕССА, 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В селе Крыжановка Лиманского района одесские полицейские обнаружили гараж, в котором проводились работы по уничтожению и подделке идентификационных номеров двигателей и кузовов автомобилей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, при осмотре одного из гаражей в с. Крыжановка Лиманского района было установлено, что в нём проводились работы по уничтожению и подделке идентификационных номеров двигателей и кузовов автомобилей.

Кроме того, в указанном гараже полицейские обнаружили автомобиль марки «Lexus», который был похищен 21 мая в Киеве. На момент его обнаружения в транспортном средстве уже были изменены номерные знаки и перебит идентификационный номер кузова.

Кроме автомобиля, из гаража были изъяты еще четыре двигателя от автомобилей различных марок, два государственных номерных знака, лобовое стекло от автомобиля марки «Lexus» и три мобильных телефона.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 290 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится работа по установлению преступников, причастных к совершению уголовного преступления. Расследование продолжается.