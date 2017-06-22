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Передано в суд дело преподавательницы вуза, обвиняемой в систематическом получении взяток
12:21 / 07.07.2017
ОДЕССА, 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд обвинительный акт в отношении преподавательницы одесского университета, подозреваемой в неоднократном получении взяток и служебном подлоге, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, педагог-руководитель кафедры подозревается в неоднократном получении неправомерной выгоды и служебном подлоге (ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
По данным следствия, в 2016 году женщина систематически получала от студентов неправомерную выгоду за положительное оценивание зачета без его сдачи. Кроме того, преподаватель вносила в сведения учета успеваемости ложные сведения о сдаче этого зачета студентами до его фактического проведения.
одесского университета отвечать в суде за получение взяток и служебный подлог
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области.
Сейчас обвинительный акт направлен прокуратурой в Приморский районный суд.
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