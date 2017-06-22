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Пограничники обнаружили в Ананьеве контрабандные сигареты на сумму свыше миллиона гривен
11:31 / 07.07.2017
ОДЕССА, 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области пограничники совместно с правоохранителями обнаружили контрабандные сигареты на сумму более миллиона гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июля, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
По информации сектора, вчера пограничники Подольского отряда во взаимодействии с представителями СБУ, Фискальной службы и Национальной полиции под процессуальным руководством Котовской местной прокуратуры провели обыск частного дома в г. Ананьев.
В результате обыска в гараже частной усадьбы найдено 100 ящиков контрабандных сигарет (более 55 тысяч пачек) производства Молдовы, России и Белоруссии. Общая стоимость табачных изделий — более миллиона гривен.
Товар изъят сотрудниками следственного управления фискальной службы. В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к незаконной доставке подакцизных изделий.
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