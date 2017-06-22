Участковый инспектор одесской полиции задержан при получении взятки

17:38 / 05.07.2017

ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Участковый инспектор одного из отделов полиции в Одессе задержан сегодня, 5 июля, при получении взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области совместно с оперативными сотрудниками УСБУ в Одесской области и работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции в Одесской области разоблачили при получении неправомерной выгоды одного из участковых инспекторов отдела полиции в г. Одессе.

Полицейский требовал и получил от мужчины 250 долларов США за возвращение ему автомобиля.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) осуществляют следователи прокуратуры Одесской области.