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Участковый инспектор одесской полиции задержан при получении взятки
17:38 / 05.07.2017
ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Участковый инспектор одного из отделов полиции в Одессе задержан сегодня, 5 июля, при получении взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области совместно с оперативными сотрудниками УСБУ в Одесской области и работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции в Одесской области разоблачили при получении неправомерной выгоды одного из участковых инспекторов отдела полиции в г. Одессе.
Полицейский требовал и получил от мужчины 250 долларов США за возвращение ему автомобиля.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) осуществляют следователи прокуратуры Одесской области.
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