СБУ перекрыла в Одессе контрабандный канал поставок психотропов из Европы

17:03 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли в Одессе контрабандный канал поставок психотропных веществ из Европы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в пресс-центре Управления СБ Украины в Одесской области.

По информации пресс-центра, правоохранители установили, что наркодельцы покупали психотропы в одной из европейских стран и курьерской службой одного из национальных операторов почтовой связи доставляли в Украину.

Сотрудники СБУ задержали двух жителей Одессы при получении международного почтового отправления с 250 таблетками психотропного препарата MDMA (экстази) и 100 граммами порошка, содержащего особо опасное психотропное вещество.

Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили контрабандные таблетки MDMA и амфетамин, подготовленные для реализации.

Решается вопрос о сообщение обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию контрабандного канала.