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СБУ перекрыла в Одессе контрабандный канал поставок психотропов из Европы
17:03 / 04.07.2017
ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли в Одессе контрабандный канал поставок психотропных веществ из Европы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в пресс-центре Управления СБ Украины в Одесской области.
По информации пресс-центра, правоохранители установили, что наркодельцы покупали психотропы в одной из европейских стран и курьерской службой одного из национальных операторов почтовой связи доставляли в Украину.
Сотрудники СБУ задержали двух жителей Одессы при получении международного почтового отправления с 250 таблетками психотропного препарата MDMA (экстази) и 100 граммами порошка, содержащего особо опасное психотропное вещество.
Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили контрабандные таблетки MDMA и амфетамин, подготовленные для реализации.
Решается вопрос о сообщение обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию контрабандного канала.
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