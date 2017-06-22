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Взяты под арест двое фининспекторов, подозреваемых в получении взятки и попытке скрыться с места преступления
14:27 / 04.07.2017
ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По ходатайству прокуратуры Одесской области арестованы двое финансовых инспекторов, подозреваемых во взяточничестве, которые пытались скрыться на автомобиле с места преступления, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Как отметили в пресс-службе, по ходатайству прокуратуры Одесской области судом двум финансовым инспекторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 1 млн. грн. каждому.
Ранее, 28 июня, следователи прокуратуры области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики органов полиции в области разоблачили руководителя районного лесного хозяйства, который предлагал и предоставил государственным финансовым инспекторам 30 тыс. гривен за сокрытие выявленных нарушений деятельности предприятия (несоставление акта проверки со штрафными санкциями на сумму около 100 тыс. гривен).
В момент задержания инспекторы пытались скрыться с места преступления, в связи с чем правоохранители преследовали их почти 170 км по территории Одесской области.
Кроме того, в ходе обысков на территории государственного предприятия выявлены многочисленные банковские карты и денежные средства, происхождение которых устанавливается.
Директору государственного предприятия по ходатайству прокуратуры суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины (получение неправомерной выгоды, предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) продолжается.
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