Взяты под арест двое фининспекторов, подозреваемых в получении взятки и попытке скрыться с места преступления

14:27 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По ходатайству прокуратуры Одесской области арестованы двое финансовых инспекторов, подозреваемых во взяточничестве, которые пытались скрыться на автомобиле с места преступления, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, по ходатайству прокуратуры Одесской области судом двум финансовым инспекторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 1 млн. грн. каждому.

Ранее, 28 июня, следователи прокуратуры области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики органов полиции в области разоблачили руководителя районного лесного хозяйства, который предлагал и предоставил государственным финансовым инспекторам 30 тыс. гривен за сокрытие выявленных нарушений деятельности предприятия (несоставление акта проверки со штрафными санкциями на сумму около 100 тыс. гривен).

В момент задержания инспекторы пытались скрыться с места преступления, в связи с чем правоохранители преследовали их почти 170 км по территории Одесской области.

Кроме того, в ходе обысков на территории государственного предприятия выявлены многочисленные банковские карты и денежные средства, происхождение которых устанавливается.

Директору государственного предприятия по ходатайству прокуратуры суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины (получение неправомерной выгоды, предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) продолжается.