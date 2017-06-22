ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл Одеської обласної організації ВГО КВУ:
Погода




Тротиловые шашки и три сотни боеприпасов найдены возле заброшенного сельского дома
13:41 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На приусадебном участке заброшенного сельского дома в Белгород-Днестровском районе найдена сумка с тротиловыми шашками и тремя сотнями боеприпасов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в Белгород-Днестровском отделе полиции ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило сообщение от 41-летнего жителя села Выпасное о том, что на приусадебном участке заброшенного домовладения обнаружена сумка с предметами, похожими на взрывчатку и боеприпасы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Участок вокруг места находки был оцеплён, вызвана группа специалистов-пиротехников.

Прибывшие сотрудники пиротехнической службы исследовали содержимое сумки. С места происшествия изъяты 4 тротиловые шашки ТШ-200, выстрел гранатомётный ВОГ-25, а также запалы и около 300 патронов для пистолетов и АК.

Изъятое направлено в НИЭКЦ для проведения экспертизы.

«Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, которому принадлежат изъятые боеприпасы», — рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
17:52 04.07.2017
12 медучреждений в Одесской области реорганизуют в коммунальные некоммерческие предприятия
17:03 04.07.2017
СБУ перекрыла в Одессе контрабандный канал поставок психотропов из Европы
16:31 04.07.2017
Начата покраска самой большой крыши на промрынке «7 км»
14:27 04.07.2017
Взяты под арест двое фининспекторов, подозреваемых в получении взятки и попытке скрыться с места преступления
12:27 04.07.2017
5 деревьев и 7 крупных веток упало в Одессе во время ночной непогоды


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.015