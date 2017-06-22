Тротиловые шашки и три сотни боеприпасов найдены возле заброшенного сельского дома

13:41 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На приусадебном участке заброшенного сельского дома в Белгород-Днестровском районе найдена сумка с тротиловыми шашками и тремя сотнями боеприпасов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в Белгород-Днестровском отделе полиции ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило сообщение от 41-летнего жителя села Выпасное о том, что на приусадебном участке заброшенного домовладения обнаружена сумка с предметами, похожими на взрывчатку и боеприпасы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Участок вокруг места находки был оцеплён, вызвана группа специалистов-пиротехников.

Прибывшие сотрудники пиротехнической службы исследовали содержимое сумки. С места происшествия изъяты 4 тротиловые шашки ТШ-200, выстрел гранатомётный ВОГ-25, а также запалы и около 300 патронов для пистолетов и АК.

Изъятое направлено в НИЭКЦ для проведения экспертизы.

«Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, которому принадлежат изъятые боеприпасы», — рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.