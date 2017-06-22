Полиция ведёт расследование по факту взрыва автомобиля на Маразлиевской

11:54 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция ведёт расследование по факту ночного взрыва автомобиля на улице Маразлиевской, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, вчера, 2 июля, в 03:34 в Приморский отдел полиции в г. Одессе поступило сообщение о том, что на стоянке возле одного из домов на улице Маразлиевской произошел взрыв легкового автомобиля марки «Toyotа Camry».

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Приморского ОП и эксперты взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области.

При обследовании установлено, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе.

С места происшествия изъяты все необходимые фрагменты, которые направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По информации одесских СМИ, автомобиль принадлежит «бывшему одесскому депутату», а от взрывной волны пострадали также стёкла в здании Дворца Студентов, возле которого была припаркована машина.