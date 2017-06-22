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Хозсуд постановил вернуть Министерству обороны 400 гектаров земель Тарутинского полигона
16:16 / 30.06.2017
ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил исковые требования военного прокурора Белгород-Днестровского гарнизона о возвращении Министерству обороны 400 гектаров земель Тарутинского общевойскового полигона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
По информации пресс-службы, 26 июня Хозсуд области удовлетворил исковые требования военного прокурора Белгород-Днестровского гарнизона в интересах государства в лице Министерства обороны Украины и Белгород-Днестровской КЭЧ района к Тарутинской райгосадминистрации Одесской области.
Решением суда признано недействительным и отменено распоряжение Тарутинской райгосадминистрации, которым в 2006 году незаконно изъяты земельные участки бывшего Тарутинского общевойскового полигона общей площадью 400 га, которые предоставлены фермерскому хозяйству в долгосрочную аренду для выращивания сельскохозяйственной продукции.
Рыночная стоимость указанных земель составляет более 11 млн. грн.
«Благодаря принятым мерам указанные земельные участки, которые по целевому назначению относятся к землям обороны, будут возвращены военному ведомству», — подчеркнули в пресс-службе.
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