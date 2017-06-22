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Одесский погранотряд отметил 96-ю годовщину со дня создания
15:36 / 30.06.2017
ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня пограничники Одесского отряда отметили 96-ю годовщину со дня создания военной части, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Как отметили в пресс-службе, в торжествах по случаю 96-летия подразделения приняли участие руководство и персонал отряда, представители общественных организаций и духовенства, а также родственники погибших в зоне АТО пограничников.
Присутствующие минутой молчания почтили память героев-пограничников, отдавших свою жизнь за независимость Украины во время выполнения обязанностей в зоне проведения антитеррористической операции.
На территории отряда установили памятники погибшим — Герою Украины старшему лейтенанту Вячеславу Семенову и майору Олегу Андрийцу.
Также в этот день пополнили строй молодые лейтенанты, которые недавно закончили Национальную академию Госпогранслужбы и прибыли для дальнейшего прохождения службы. В торжественной обстановке они были представлены пограничному коллективу.
Со словами приветствия к собравшимся обратился начальник Одесского пограничного отряда подполковник Сергей Лаврентьев, который поздравил всех с днем создания отряда, поблагодарил подчиненных за вдохновение и отличную службу, пожелал крепкого здоровья, уюта в домах и всех земных благ.
Многие военнослужащие отряда за весомый вклад в дело охраны государственной границы Украины получили воинские звания, благодарности, грамоты и другие награды.
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