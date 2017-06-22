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Задержан ещё один подозреваемый из числа активных участников событий 2 мая
14:21 / 30.06.2017
ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В г. Черноморск правоохранители задержали ещё одного из подозреваемых в активном участии в событиях 2 мая 2014 г., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В пресс-службе напомнили, что во время досудебного расследования в мае этого года было сообщено о подозрении еще двум лицам, принимавшим активное участие в указанных событиях.
Поскольку подозреваемые скрывались от органов следствия, они были объявлены в розыск.
В субботу, 24 июня, в г. Черноморск правоохранители задержали одного из них.
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту массовых беспорядков, произошедших 2 мая 2014 г. в Одессе, в частности, в центре города и на площади Куликово поле (ч. 2 ст. 294 УК Украины) ведёт СУ ГУНП в Одесской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура области.
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