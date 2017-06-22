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Апелляционный суд оставил в силе приговор о конфискации судна «Sky Moon»
11:11 / 30.06.2017
ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Апелляционный суд области оставил в силе постановление суда первой инстанции, которым судно «Sky Moon» и предмет контрабанды отошли в доход государства, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
По информации пресс-службы, Апелляционный суд Одесской области оставил без изменений постановление суда первой инстанции, которым капитан судна «Sky Moon» (гражданин Сирии) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 482 ТК Украины. Наложено административное взыскание в виде конфискации в доход государства предмета контрабанды (более 3 тыс. тонн технической соды) стоимостью почти 18,5 млн. грн. Также в доход государства конфисковано и транспортное средство — судно «Sky Moon» (флаг — Танзания), которое использовалось для совершения правонарушения.
В пресс-службе напомнили, что указанное судно было задержано правоохранителями 30 ноября 2016 года вблизи порта Рени.
В марте 2017 года по инициативе военной прокуратуры Южного региона Украины в Малиновский районный суд г. Одессы направлен административный протокол, составленный Одесской таможней, о нарушении таможенных правил в отношении капитана танзанийского судна «Sky Moon».
СПРАВКА: Санкция ч. 1 ст. 482 ТК Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу Украины вне таможенного контроля) предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере 100% стоимости товаров, транспортных средств — непосредственных предметов нарушения таможенных правил, с конфискацией этих товаров и транспортных средств.
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