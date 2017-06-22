Неизвестные избили председателя сельсовета в Подольском районе

13:49 / 29.06.2017

ОДЕССА, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция Одесской области проводит проверку по факту избиения председателя Нестоитского сельского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июня, в Подольском отделе полиции в Одесской области.

По информации отдела, в Подольский отдел полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что за медицинской помощью обратился председатель Нестоитского сельского совета.

Правоохранителям мужчина пояснил, что утром встретил возле своего дома двух неизвестных мужчин, которые нанесли ему несколько ударов по туловищу, после чего скрылись в неизвестном направлении на легковом автомобиле.

Проводится проверка.