ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Житель Кировоградской области задержан за убийство двух детей своей сожительницы в Одессе
14:59 / 27.06.2017

ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Киевском районе Одессы по подозрению в жестоком убийстве двух малолетних детей задержан сожитель их матери, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в Киевском районе Одессы были убиты двое детей — 4-летняя девочка и её 11-летний брат.

«Установлено, что убийца — 42-летний сожитель матери детей — житель Кировоградской области. В настоящее время убийца задержан. Первоочередные следственные действия продолжаются.

Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией — п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в отделе.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
17:42 27.06.2017
СБУ пресекла в Одессе работу конвертцентра с месячным оборотом более 30 миллионов гривен
17:23 27.06.2017
Промрынок «7 километр» в День Конституции, 28 июня, будет работать по обычному графику
17:02 27.06.2017
Компьютерные сети ряда учреждений Одессы подверглись сегодня вирусной атаке
16:29 27.06.2017
В четверг, 29 июня, в ряде домов в центре Одессы отключат воду
15:46 27.06.2017
Более 2 тысяч комбайнов заняты сегодня в уборке ранних зерновых на полях Одесской области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.015