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Житель Кировоградской области задержан за убийство двух детей своей сожительницы в Одессе
14:59 / 27.06.2017
ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Киевском районе Одессы по подозрению в жестоком убийстве двух малолетних детей задержан сожитель их матери, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в Киевском районе Одессы были убиты двое детей — 4-летняя девочка и её 11-летний брат.
«Установлено, что убийца — 42-летний сожитель матери детей — житель Кировоградской области. В настоящее время убийца задержан. Первоочередные следственные действия продолжаются.
Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией — п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в отделе.
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