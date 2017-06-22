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Одесские правоохранители проверяют сообщения о минировании Приморского и Апелляционного судов
10:34 / 26.06.2017
ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители проверяют поступившие сегодня утром сообщения о минировании Приморского и Апелляционного судов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня утром поступило сообщение о минировании Приморского районного суда на ул. Балковской и Апелляционного суда на ул. Гайдара.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники.
Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установлению личности правонарушителя.
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