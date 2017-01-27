Направлено в суд дело одного из активных участников массовых беспорядков 2 мая

11:48 / 23.06.2017

ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одного из подозреваемых в массовых беспорядках 2 мая 2014 г., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 22 июня прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении активного участника массовых беспорядков, произошедших в Одессе 2 мая 2014 г.

Гражданин, который скрывался от органов следствия, обвиняется по ч. 2 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки, которые привели к гибели людей).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области.

«Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по фактам массовых беспорядков с применением оружия, которые сопровождались насилием над лицами, уничтожением имущества и привели к гибели людей, имевшим место 2 мая 2014 г. в городе Одесса (ч. 1, 2 ст. 296, ч. 3 ст. 345, ст. 341, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 294, ч. 1 ст. 115 УК Украины)», — добавили в пресс-службе.