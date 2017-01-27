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Губернатор обещает, что с августа 77 мобильных групп полиции «будут контролировать всю Одесскую область»
09:27 / 23.06.2017
ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что к августу будет завершена комплектация автомобилями 77 групп быстрого реагирования полиции, и они смогут контролировать безопасность всего Одесского региона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, М. Степанов отметил, что согласно его стратегическому плану действий, 77 групп быстрого реагирования полиции должны быть созданы в области в 2017 году. Через несколько недель поступят первые автомобили для полицейских, а к августу комплектация групп автотранспортом будет завершена, и они смогут контролировать безопасность всего региона.
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