Губернатор обещает, что с августа 77 мобильных групп полиции «будут контролировать всю Одесскую область»

09:27 / 23.06.2017

ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что к августу будет завершена комплектация автомобилями 77 групп быстрого реагирования полиции, и они смогут контролировать безопасность всего Одесского региона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, М. Степанов отметил, что согласно его стратегическому плану действий, 77 групп быстрого реагирования полиции должны быть созданы в области в 2017 году. Через несколько недель поступят первые автомобили для полицейских, а к августу комплектация групп автотранспортом будет завершена, и они смогут контролировать безопасность всего региона.