Пограничники обнаружили в браконьерских сетях на территории Дунайского заповедника семерых погибших дельфинов

10:28 / 22.06.2017

ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 21 июня, пограничники Одесского отряда морской охраны и Измаильского отряда совместно с сотрудниками Дунайского биосферного заповедника обнаружили 2 километра браконьерских сетей и семерых погибших дельфинов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации сектора, 21 июня пограничники Одесского отряда морской охраны и Измаильского отряда совместно с сотрудниками Дунайского биосферного заповедника, провели очередной рейд по противодействию браконьерской деятельности в водоемах приграничных контролируемых районов.

Корабль морской охраны специального обеспечения «Аметист» и малый катер морской охраны прошли по Дунаю и вышли в прибрежные воды Черного моря. Поиск незаконных орудий лова проводился на основании реализации оперативной информации, методом траления водных районов, входящих в Дунайский биосферный заповедник.

Результатом стало выявление и изъятие около 2-х километров браконьерских сетей. В ходе их выборки из воды выявлено 7 погибших дельфинов-азовок и две живые рыбы — осетр и севрюга. Все виды занесены в Красную книгу Украины.

Живых рыб пограничники сразу же выпустили в море. Погибших дельфинов пограничники передали представителям Дунайского биосферного заповедника и ветеринарного подразделения для осуществления экспертизы и захоронения на берегу. Изъятые сетки переданы в ГФС.