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Взяты под стражу подозреваемые в похищении и убийстве иностранца
11:35 / 21.06.2017
ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе по ходатайству местной прокуратуры взяты под стражу подозреваемые в похищении с целью получения выкупа и убийстве иностранца, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, досудебным расследованием установлено, что 15 июня трое иностранцев проникли в квартиру на ул. Филатова в Одессе и похитили гражданина Турецкой Республики с целью получения выкупа. В дальнейшем мужчины убили потерпевшего, чтобы скрыть следы совершенного преступления.
Благодаря слаженным оперативным мероприятиям правоохранители задержали указанных лиц по «горячим следам» и сообщили им о подозрении.
Досудебное расследование осуществляют следователи Малиновского отдела полиции. Процессуальное руководство в уголовном производстве по п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст.189, ч. 4 ст. 187 УК Украины (умышленное убийство похищенного человека по предварительному сговору группой лиц; похищение человека; вымогательство; разбой) осуществляет Одесская местная прокуратура №2 (Малиновский район). По её ходатайству суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
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