Одесская полиция задержала группу вооруженных разбойников

11:17 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция «по горячим следам» задержала группу вооруженных разбойников, которые спланировали и совершили вооруженное нападение на предпринимателя, а также, возможно, причастны, к ряду других преступлений в других регионах страны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, 36-летний предприниматель получил по телефону заказ на установку телевизионного оборудования в одной из квартир одесской многоэтажки. По указанному адресу мужчину встретил «заказчик», роль которого играл один из разбойников. Он попросил предпринимателя подняться на нужный этаж, где мастера «встретит жена».

На выходе из лифта мужчину встретили двое злоумышленников, вооруженных пистолетом и молотком. Угрожая применения пистолета нападавшие нанесли предпринимателю несколько ударов молотком по голове, сорвали с шеи золотую цепочку и завладели сумкой с документами, мобильным телефоном и деньгами в сумме более 20 тысяч гривен. После этого нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, в котором их ждали сообщники.

Благодаря слаженным действиям оперативников Департамента уголовного розыска Нацполиции и Главного управления в Одесской области при поддержке бойцов полицейского спецподразделения КОРД, нападавших задержали в нескольких кварталах от места преступления и доставили в Портофранковское отделение полиции.

Личности злоумышленников установлены — это четверо мужчин в возрасте от 30 до 44 лет, один из которых житель Одесской области, остальные — иногородние. Все мужчины — ранее судимы и отбывали наказание. В Одессе они снимали жилье и совершали различные преступления.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство.

Также полицейские будут проверять задержанных злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений как на территории Одесской области, так и на территории других регионов Украины.