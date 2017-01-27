Руководство раздельнянской полиции и прокуратуры выявило в районе полтора гектара конопли

10:24 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководители раздельнянской полиции и прокуратуры, лично обследуя территорию района, выявили участок площадью около полутора гектаров, который был засеян коноплёй, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в Раздельнянском ОП ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, начальник Раздельнянского отдела полиции Олег Кашперук совместно с первым заместителем руководителя Раздельнянской местной прокуратуры Радомиром Ковалем, лично обследуя территорию района на предмет выявления незаконных посевов запрещенных растений, обнаружили на территории Понятовского сельского совета поле, на котором выращивались растения конопли.

В ходе обыска было обнаружено и изъято 558 тыс. кустов растений рода конопли, образцы которых отобраны и направлены на экспертное исследование. По результатам экспертизы будет принято законное решение.

По данному факту следственным отделом Раздельнянского отдела полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.