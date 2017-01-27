СБУ задержала в Одесской области жителя ПМР, пытавшегося вербовать правоохранителей для работы на РФ

13:58 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области жителя Тирасполя, планировавшего создание в регионе агентурной сети российских спецслужб, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 июня, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, «сотрудники СБУ пресекли в Одесской области создание агентурной сети российских спецслужб из сотрудников правоохранительных органов.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организовать сеть российские спецслужбы приказали сотруднику Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Житель Тирасполя, имеющий двойное гражданство РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы».

В пресс-центре также сообщили, что сотрудникам спецслужбы удалось зафиксировать контакты злоумышленника с украинскими правоохранителями, которые отказались от работы в страну агрессора. Для возможного шантажа агент российских спецслужб записывал разговоры на специальную аппаратуру.

Правоохранители задержали агента в одном из пунктов пропуска на границе, когда он пытался вернуться в Приднестровье. При осмотре сотрудники СБУ обнаружили у него специальные технические средства, вшитые в одежду.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению возможных сообщников задержанного.