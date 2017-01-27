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Бойцы Нацгвардии приступили к патрулированию курортной зоны Одесской области
13:19 / 16.06.2017
ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 15 июня в курортной зоне Одесской области начали нести службу бойцы Национальной гвардии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 16 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, с 15 июня в курортной зоне начали нести службу бойцы Национальной гвардии.
В этом году на охрану побережья Затоки и Сергеевки в летний период откомандированы 60 бойцов Нацгвардии, которые совместно с полицейскими будут нести службу по охране общественного порядка. Основное внимание правоохранителей будет уделяться профилактике уличной преступности и безопасности дорожного движения.
15 июня в 20 часов по месту дислокации состоялся строевой смотр правоохранителей, отрапортовавших о готовности к выполнению служебных обязанностей. Также был проведен инструктаж подразделений. На мероприятии присутствовали: заместитель командира полка по общественной безопасности В/Ч 3012 Национальной Гвардии Украины в Одессе Владимир Шершеньков, глава Белгород-Днестровской райгосадминистрации Сергей Ильченко, начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов, заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УПД ГУНП в Одесской области Игорь Герей, представители органов местного самоуправления и средства массовой информации.
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