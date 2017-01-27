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Прокуратура области передала в суд дело троих подозреваемых в подготовке теракта
10:20 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении троих подозреваемых в подготовке террористического акта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины в отношении трех лиц, подозреваемых в подготовке террористического акта.

В ходе специального (заочного) досудебного расследования следователи УСБУ в области установили, что подозреваемые в июле 2014 года планировали совершить террористические акты, в частности, подрыв здания Приморского районного суда и других объектов.

Для этого они приобрели более 1 кг взрывчатки, которую хранили в подвальном помещении одного из жилых комплексов.

Также, по данным следствия, мужчины проверяли мощность запланированного взрыва и провели испытания, взорвав на пустыре самодельные взрывные устройства с дополнительными поражающими элементами — металлическими гвоздями.

Сейчас подозреваемые находятся в государственном и международном розыске.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи УСБУ в Одесской области.

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Артём Филипенко
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