Прокуратура области передала в суд дело троих подозреваемых в подготовке теракта

10:20 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении троих подозреваемых в подготовке террористического акта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины в отношении трех лиц, подозреваемых в подготовке террористического акта.

В ходе специального (заочного) досудебного расследования следователи УСБУ в области установили, что подозреваемые в июле 2014 года планировали совершить террористические акты, в частности, подрыв здания Приморского районного суда и других объектов.

Для этого они приобрели более 1 кг взрывчатки, которую хранили в подвальном помещении одного из жилых комплексов.

Также, по данным следствия, мужчины проверяли мощность запланированного взрыва и провели испытания, взорвав на пустыре самодельные взрывные устройства с дополнительными поражающими элементами — металлическими гвоздями.

Сейчас подозреваемые находятся в государственном и международном розыске.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи УСБУ в Одесской области.