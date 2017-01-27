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Полиция проверяет сообщение о минировании ломбарда на Таирова
12:17 / 15.06.2017
ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет сообщение о минировании ломбарда на ул. Академика Королева, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, сегодня, в 11:05 в полицию поступило сообщение о том, что заминировано помещение ломбарда на ул. Академика Королева.
В настоящее время следственно-оперативная группа Таировского отделения полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.
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