Полиция проверяет сообщение о минировании ломбарда на Таирова

12:17 / 15.06.2017

ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет сообщение о минировании ломбарда на ул. Академика Королева, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, сегодня, в 11:05 в полицию поступило сообщение о том, что заминировано помещение ломбарда на ул. Академика Королева.

В настоящее время следственно-оперативная группа Таировского отделения полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.