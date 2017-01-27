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Правоохранители ликвидировали сеть игорных заведений в Одессе и области
10:38 / 14.06.2017
ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники прокуратуры и полиции ликвидировали в Одесской области сеть игорных заведений, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, вчера, 13 июня, во время санкционированных обысков сотрудники прокуратуры области, Управления защиты экономики в Одесской области и следователи СУ ГУНП в области разоблачили и пресекли незаконную деятельность сети игорных заведений в Киевском, Суворовском районах г. Одессы и в Овидиопольском районе области.
Всего правоохранители изъяли 85 компьютерных системных блоков, 45 мониторов, 5 терминалов удаленного пополнения счетов для игроков, сервер, с помощью которого осуществлялось администрирования игорной сети, черновые записи, а также средства около 80 тыс. грн., полученные от незаконной деятельности.
Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту занятия игорным бизнесом осуществляет прокуратура области. Досудебное расследование продолжается.
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