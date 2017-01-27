Задержан одесский таксист, который нанес пассажиру ножевые ранения

10:34 / 13.06.2017

ОДЕССА, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сообщено о подозрении задержанному таксисту, который нанес своему пассажиру 4 ножевых ранения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №2 (Малиновский район) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Установлено, что в воскресенье, 11 июня, в ходе внезапно возникшего конфликта водитель такси нанес своему пассажиру 4 ножевых ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Благодаря слаженным оперативно-розыскным действиям правоохранители по «горячим следам» задержали 27-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Малиновского райотдела милиции.