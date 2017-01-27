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Полиция вчера вечером искала бомбу ещё в одном райсуде Одессы
10:08 / 13.06.2017
ОДЕССА, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В конце рабочего дня понедельника, 12 июня, полиция получила ещё одно сообщение о минировании райсуда Одессы — на этот раз Суворовского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, 12 июня в 17:27, поступило сообщение о том, что Суворовский суд города Одессы заминирован.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехнического управления.
Здание суда и прилегающая территория были проверены на наличие взрывчатых веществ и устройств. На время проведения мероприятий из помещений были эвакуированы 40 человек.
В ходе обследования здания суда и прилегающей территории взрывных устройств обнаружено не было.
Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который оставил ложное сообщение о минировании.
Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
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