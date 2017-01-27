Очередное сообщение о минировании суда в Одессе оказалось ложным

16:51 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступившее сегодня, 12 июня, сообщение о минировании районного суда в Одессе оказалось ложным, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что сегодня, в 13:14, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что заминирован Малиновский райсуд Одессы по адресу: улица Василия Стуса, 1а.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехнического управления.

На время проверки из здания суда были эвакуированы 70 человек.

В результате осмотра учреждения и прилегающей территории никаких взрывоопасных устройств и веществ не обнаружено.