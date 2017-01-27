Правоохранители разоблачили поджигателя частного дома в Лиманском районе

15:44 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские Лиманского ОП разоблачили мужчину, который поджег дом своей сожительницы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, диспетчер ГПСЧ-25 сообщил в Лиманский отдел полиции о возгорании дома в с. Первомайское. Согласно выводам специалистов, причиной пожара мог быть поджог.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили, что поджог совершил сожитель хозяйки дома.

Мужчина признался, что его гражданская жена больше суток отдыхала у друзей. На почве ревности он поджег зажигалкой полотенце в доме; после этого поднялся на второй этаж, опалил мех на пальто и бросил окурок в кучу одежды женщины. Это и стало причиной возгорания.

Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.