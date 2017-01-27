ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Неизвестные в очередной раз сообщили о минировании райсуда в Одессе
14:36 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет информацию о минировании Малинорвского районного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня, в 13:14, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что Малиновский суд Одессы, который расположен по адресу: улица Василия Стуса, 1а, заминирован.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехнического управления.

Здание учреждения и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
10:08 13.06.2017
Полиция вчера вечером искала бомбу ещё в одном райсуде Одессы
09:51 13.06.2017
Станция техобслуживания горела ночью в Нерубайском
17:48 12.06.2017
Во вторник, 13 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:33 12.06.2017
302 малыша родились на прошедшей неделе в Одессе
17:28 12.06.2017
Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.686