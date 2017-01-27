Неизвестные в очередной раз сообщили о минировании райсуда в Одессе

14:36 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет информацию о минировании Малинорвского районного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня, в 13:14, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что Малиновский суд Одессы, который расположен по адресу: улица Василия Стуса, 1а, заминирован.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехнического управления.

Здание учреждения и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.