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Полиция выясняет обстоятельства падения подростка с 7 этажа недостроенного здания в Одессе
14:54 / 10.06.2017
ОДЕССА, 10 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители расследуют обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на заброшенной территории стройки в Суворовском районе Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в Суворовский отдел полиции в г. Одессе поступило сообщение о том, что на заброшенной территории стройки с седьмого этажа выпал 13-летний мальчик.
На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь, подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами.
В ходе установления обстоятельств происшествия сотрудники полиции выяснили, что потерпевший вместе со своими друзьями пошел играть на заброшенной стройке в прятки. На 7 этаже здания мальчик по собственной неосторожности выпал с балкона недостроя.
«Установлено, что подросток суицидальных наклонностей не имел и в социальных сетях в «группах смерти» не значился», – добавили в отделе.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
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