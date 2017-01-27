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Полиция выясняет обстоятельства падения подростка с 7 этажа недостроенного здания в Одессе
14:54 / 10.06.2017

ОДЕССА, 10 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители расследуют обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на заброшенной территории стройки в Суворовском районе Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в Суворовский отдел полиции в г. Одессе поступило сообщение о том, что на заброшенной территории стройки с седьмого этажа выпал 13-летний мальчик.

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь, подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами.

В ходе установления обстоятельств происшествия сотрудники полиции выяснили, что потерпевший вместе со своими друзьями пошел играть на заброшенной стройке в прятки. На 7 этаже здания мальчик по собственной неосторожности выпал с балкона недостроя.

«Установлено, что подросток суицидальных наклонностей не имел и в социальных сетях в «группах смерти» не значился», – добавили в отделе.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

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