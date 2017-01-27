|
русская версия | english version
|
|
Пограничники в пункте пропуска «Ильичевский-МТП» обнаружили у гражданина Турции миллион акцизных марок Молдовы
13:49 / 10.06.2017
ОДЕССА, 10 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в пункте пропуска «Ильичевский-МТП» правоохранители обнаружили около миллиона акцизных марок Молдовы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июня, в отделе по связям со СМИ Администрации Госпогранслужбы Украины.
По информации отдела, сегодня в пункте пропуска «Ильичевский-МТП» пограничники Одесского отряда совместно с работниками ГФС провели досмотр грузовика «Volvo» под управлением гражданина Турции, прибывшего в Украину на одном из теплоходов. В автомобиле были обнаружены скрытые пакеты, в которых находились акцизные марки Молдовы.
Всего правоохранители выявили почти 1 млн. акцизных марок, предварительная сумма их оценки — 932 тыс. гривен.
В дальнейшем было установлено, что данный автомобиль должен был транзитом проследовать через территорию Украины в Беларусь.
На водителя будет составлен протокол о нарушении таможенных правил. Акцизные марки изъяты.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
14:54 10.06.2017
14:08 10.06.2017
12:38 10.06.2017
11:04 10.06.2017
17:56 09.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.023
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»