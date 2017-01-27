Пограничники в пункте пропуска «Ильичевский-МТП» обнаружили у гражданина Турции миллион акцизных марок Молдовы

13:49 / 10.06.2017

ОДЕССА, 10 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в пункте пропуска «Ильичевский-МТП» правоохранители обнаружили около миллиона акцизных марок Молдовы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июня, в отделе по связям со СМИ Администрации Госпогранслужбы Украины.

По информации отдела, сегодня в пункте пропуска «Ильичевский-МТП» пограничники Одесского отряда совместно с работниками ГФС провели досмотр грузовика «Volvo» под управлением гражданина Турции, прибывшего в Украину на одном из теплоходов. В автомобиле были обнаружены скрытые пакеты, в которых находились акцизные марки Молдовы.

Всего правоохранители выявили почти 1 млн. акцизных марок, предварительная сумма их оценки — 932 тыс. гривен.

В дальнейшем было установлено, что данный автомобиль должен был транзитом проследовать через территорию Украины в Беларусь.

На водителя будет составлен протокол о нарушении таможенных правил. Акцизные марки изъяты.