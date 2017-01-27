ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Пограничники в пункте пропуска «Ильичевский-МТП» обнаружили у гражданина Турции миллион акцизных марок Молдовы
13:49 / 10.06.2017

ОДЕССА, 10 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в пункте пропуска «Ильичевский-МТП» правоохранители обнаружили около миллиона акцизных марок Молдовы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июня, в отделе по связям со СМИ Администрации Госпогранслужбы Украины.

По информации отдела, сегодня в пункте пропуска «Ильичевский-МТП» пограничники Одесского отряда совместно с работниками ГФС провели досмотр грузовика «Volvo» под управлением гражданина Турции, прибывшего в Украину на одном из теплоходов. В автомобиле были обнаружены скрытые пакеты, в которых находились акцизные марки Молдовы.

Всего правоохранители выявили почти 1 млн. акцизных марок, предварительная сумма их оценки — 932 тыс. гривен.

В дальнейшем было установлено, что данный автомобиль должен был транзитом проследовать через территорию Украины в Беларусь.

На водителя будет составлен протокол о нарушении таможенных правил. Акцизные марки изъяты.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
14:54 10.06.2017
Полиция выясняет обстоятельства падения подростка с 7 этажа недостроенного здания в Одессе
14:08 10.06.2017
В понедельник, 12 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света
12:38 10.06.2017
Пьяный автомобилист в Подольске сбил беременную велосипедистку
11:04 10.06.2017
«Опель Омега» горел на улице Новосельского в Одессе
17:56 09.06.2017
Глава МВД передал одесской полиции новые автомобили и спецсредства


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.023