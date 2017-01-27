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Пьяный автомобилист в Подольске сбил беременную велосипедистку
12:38 / 10.06.2017
ОДЕССА, 10 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На улице Железнодорожников в городе Подольск водитель автомобиля «Жигули» насмерть сбил молодую женщину, двигавшуюся на велосипеде в попутном направлении, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июня, в Подольском отделе полиции в Одесской области.
По информации отдела, 9 июня в 21:50 в дежурную часть Подольского отдела полиции поступило сообщение от участников дорожного движения о том, что на улице Железнодорожников произошло дорожно-транспортное происшествие.
Прибывшие на указанное место полицейские установили, что 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063», двигаясь по проезжей части, зацепил автомобилем велосипед, на котором девушка ехала в попутном направлении. 18-летняя велосипедистка была доставлена в местную больницу, где врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти жизнь пострадавшей не удалось.
«Как было установлено медработниками, потерпевшая была беременна. Виновник ДТП задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины до избрания меры пресечения. По результатам медицинского обследования было определено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал начальник Подольского ОП Николай Песчанский.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Гражданину грозит заключение на срок от трех до восьми лет. Досудебное следствие продолжается.
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