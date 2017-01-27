ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Глава МВД передал одесской полиции новые автомобили и спецсредства
17:56 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор области Максим Степанов передали одесской полиции новые автомобили и спецсредства для служебной деятельности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, прибывшие сегодня в Одессу с рабочим визитом министр внутренних дел Украины и глава Нацполиции Сергей Князев вручили одесским полицейским сертификат на приобретение автомобиля «Volkswagen Caddy», обмундирование, лодки и другое оборудование, используемое в служебной деятельности.

Также одесские полицейские получили от Одесского губернатора сертификаты на приобретение 77 автомобилей, двух автозаков и на ремонт двух изоляторов временного содержания.

«Это — первый транш автомобилей, который мы передаём полиции Одесской области. Одесский регион должен показать, что полицейские честно и профессионально выполняют свои обязанности. Мы в этом хотим вам помочь и передать спецсредства и автомобили. Одесский регион должен постоянно быть в безопасности», — заявил глава Нацполиции.

Затем министр внутренних дел наградил лучших полицейских Одесчины почетными грамотами, знаками отличия, оружием и часами.

Начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, в свою очередь, доложил представителям МВД и Нацполиции об оперативной обстановке в регионе.

По сообщению одесских СМИ, глава министерства также провёл встречу с одесскими активистами, высказавшими претензии по поводу действий правоохранителей во время попытки общественников сорвать концерт Ирины Билык в Одессе.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:44 09.06.2017
В субботу, 10 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:36 09.06.2017
Акция по профилактике онкозаболеваний кожи пройдёт в воскресенье на пляже «Ланжерон»
16:09 09.06.2017
XVIII выставка-форум «Украинская книга на Одесчине» открылась в Одесской научной библиотеке
15:42 09.06.2017
Инновационный сервисный центр МВД открыт на Киевском шоссе в Одессе
14:24 09.06.2017
«С 12 июня пассажиры смогут добраться на поезде из Одессы в Польшу за 500 гривен», — «Укрзализныця»


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.894