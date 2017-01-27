Глава МВД передал одесской полиции новые автомобили и спецсредства

17:56 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор области Максим Степанов передали одесской полиции новые автомобили и спецсредства для служебной деятельности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, прибывшие сегодня в Одессу с рабочим визитом министр внутренних дел Украины и глава Нацполиции Сергей Князев вручили одесским полицейским сертификат на приобретение автомобиля «Volkswagen Caddy», обмундирование, лодки и другое оборудование, используемое в служебной деятельности.

Также одесские полицейские получили от Одесского губернатора сертификаты на приобретение 77 автомобилей, двух автозаков и на ремонт двух изоляторов временного содержания.

«Это — первый транш автомобилей, который мы передаём полиции Одесской области. Одесский регион должен показать, что полицейские честно и профессионально выполняют свои обязанности. Мы в этом хотим вам помочь и передать спецсредства и автомобили. Одесский регион должен постоянно быть в безопасности», — заявил глава Нацполиции.

Затем министр внутренних дел наградил лучших полицейских Одесчины почетными грамотами, знаками отличия, оружием и часами.

Начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, в свою очередь, доложил представителям МВД и Нацполиции об оперативной обстановке в регионе.

По сообщению одесских СМИ, глава министерства также провёл встречу с одесскими активистами, высказавшими претензии по поводу действий правоохранителей во время попытки общественников сорвать концерт Ирины Билык в Одессе.