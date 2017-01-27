Инновационный сервисный центр МВД открыт на Киевском шоссе в Одессе

15:42 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе на Киевском шоссе, 27А, сегодня, 9 июня, начал работу новый сервисный центр МВД, который заменил бывший МРЭО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 июня, в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Одесской области.

Как отметили в РСЦ, в новом центре гражданам, независимо от места регистрации, быстро и надежно предоставляют административные услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдаче и обмену водительских удостоверений, выдаче справок об отсутствии судимостей, а также другие услуги сервисных центров МВД. Осуществление замены водительского удостоверения отныне занимает около 30 минут, а перерегистрация авто — 2 часа.

«Сервисные центры МВД — это беспрецедентный случай создания единой концепции предоставления государственных услуг по всей Украине, инновационных подходов, внедрения государственно-частных партнерских отношений, доступности государственного учреждения для граждан и коммуникационной открытости. Уже открыто 19 новых сервисных центров МВД, в 20 областях страны работают передвижные центры МВД, предоставляющие услуги там, где нет стационарных центров», — заявил находящийся с визитом в Одессе министр внутренних дел Арсен Аваков.

Новый сервисный центр оборудован видеокамерами наблюдения, современными технологиями, местами для ожидания и кнопкой вызова администратора для удобства людей с особыми потребностями.

Центр будет обслуживать граждан со вторника по субботу без обеденных перерывов. Воскресенье и понедельник — выходные дни.