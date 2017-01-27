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Правоохранители задержали в Одесской области судно, незаконно переправлявшее людей в Крым
10:27 / 09.06.2017
ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области пограничники совместно с полицией задержали судно, на котором незаконно переправляли людей в Крым, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 июня, в пресс-службе Одесского пограничного отряда.
По информации пресс-службы, 8 июня оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно со спецподразделением Одесского пограничного отряда и следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым и Севастополь провели арест судна «Bospor» (флаг Молдова), незаконно переправлявшего моряков через государственную границу.
«Совместная межведомственная группа, в рамках уголовного производства, длительное время проводила мероприятия по документированию и противодействию функционирования организованной преступной группы. Как выяснили правоохранители, в течение 2015-2017 годов нарушители с использованием судов заграничного следования осуществляли незаконную переправку моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Кроме того, было установлено, что за указанный период организаторы канала с помощью вышеуказанного арестованного судна незаконно переправили через границу почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей», — сообщили в пресс-службе.
Предварительная сумма оценки арестованного имущества — около 44,5 млн. грн.
Продолжаются дальнейшие следственные мероприятия.
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