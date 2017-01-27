Белгород-Днестровские полицейские разыскали несовершеннолетнюю беглянку из детдома

10:54 / 08.06.2017

ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Белгород-Днестровские полицейские разыскали и вернули в детдом 14-летнюю беглянку, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июня, в Белгород-Днестровском отдел полиции ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции обратилась сотрудница КУ «Белгород-Днестровский детский дом смешанного типа для детей дошкольного и школьного возраста» и сообщила, что их 14-летняя воспитанница без разрешения покинула заведение и не выходит на связь.

Немедленно начаты поиски подростка. В результате кропотливой работы сотрудники ювенальной превенции Белгород-Днестровского отдела полиции нашли несовершеннолетнюю в одном из сел района, где проживает ее бывшая опекун.

«Установлено, что девочка уже в третий раз самовольно покидает заведение. На этот раз она объяснила, что хотела с близким человеком отпраздновать свой день рождения. Противоправных действий в отношении нее совершено не было», — рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

Девочку вернули в детский дом, а в отношении воспитателя заведения составлен протокол об административной ответственности по признакам части 1 статьи 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП — законодательством предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.