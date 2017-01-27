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Правоохранители области задержали микроавтобус с незаконно выловленной рыбой на 2 миллиона гривен
10:39 / 08.06.2017
ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Автомобиль с 2 тоннами незаконно выловленной рыбы, в том числе краснокнижных видов, задержали сегодня ночью правоохранители в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июня, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Как отметили в секторе, информацию о возможном правонарушении, которую получили оперативные сотрудники пограничного ведомства, удалось реализовать совместными усилиями сотрудников Госпогранслужбы, УЗЭ ДЗЭ Нацполиции и представителей Госрыбоохраны. Межведомственная группа, в состав которой также вошли пограничники отдела «Вилково» Измаильского отряда, остановила в г. Вилково для проверки микроавтобус «Мерседес Спринтер».
Выяснилось, что гражданин Украины перевозил в автомобиле около 1,6 т калкана, более 130 килограммов осетра и севрюги, которые занесены в Красную книгу, и более 160 килограммов других пород рыбы.
В ходе опроса водитель не смог объяснить место и способ отлова рыбы, как и не смог предоставить необходимых документов.
Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 2 миллионов гривен.
По данному факту в Килийское отделение Национальной полиции направлено уведомление по ст. 249 УК (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). В Измаильский отдел полиции в Одесской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР.
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