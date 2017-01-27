Пограничники в Ильичёвском порту пресекли контрабандный вывоз 4,5 килограмма янтаря

09:53 / 08.06.2017

ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пограничники пункта пропуска «Ильичевский-МТП» не позволили гражданину Турции незаконно вывезти из Украины почти 4,5 килограмма янтаря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июня, в пресс-служба Одесского пограничного отряда Южного РУ Госпогранслужбы Украины.

По информации пресс-службы, 7 июня в пункте пропуска «Ильичевский-МТП» пограничники Одесского отряда совместно с работниками ГФС во время погранично-таможенного контроля грузовика, который следовал на один из теплоходов в Турцию, обнаружили скрытый янтарь.

Почти 4,5 кг обработанного и необработанного янтаря, а также изделия из него были спрятаны в пакетах в ящике для инструментов.

Обнаруженные камни изъяты и переданы представителям ГФС.