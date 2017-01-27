Открыто уголовное производство по факту хулиганских действий у здания суда на проспекте Шевченко

16:01 / 07.06.2017

ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий, совершенных сегодня у здания суда на проспекте Шевченко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в 13:15 у здания Одесского апелляционного хозяйственного суда по адресу: г.Одесса, проспект Шевченко, 29, собрались активисты, которые в дальнейшем пытались прорваться на закрытое судебное заседание.

Группа мужчин численностью около 50 человек пыталась устроить драку с сотрудниками полиции. Затем они начали распылять слезоточивый газ и разбили входную дверь здания Одесского апелляционного хозяйственного суда.

За совершение хулиганских действий два человека были доставлены в отдел полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.