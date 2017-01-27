Правоохранители снова проверяют сообщение о минировании Апелляционного суда

12:31 / 07.06.2017

ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские проверяют очередную информацию о минировании Апелляционного суда Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня около 11:50 на спецлинию «102» поступило телефонное сообщение о том, что заминировано административное здание Апелляционного суда Одесской области по адресу: Одесса, ул.Гайдара, 24-А.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники.

Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установлению личности правонарушителя.