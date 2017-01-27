Пограничники выявили в Белгород-Днестровском порту радиоактивную древесину

11:37 / 07.06.2017

ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили в прибывшем в порт грузе древесины радиоизотоп «Цезий-137», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июня, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации сектора, в пункте пропуска для морского сообщения «Белгород-Днестровский МТП» на один из грузовиков, перевозивший пиломатериалы, сработал комплекс контроля по выявлению радиоактивных и ядерных материалов. Пограничники направили грузовой автомобиль на дополнительный осмотр.

Выяснилось, что автомобилем управлял гражданин Украины, а груз следовал из северных регионов Украины, вероятно, из зоны отчуждения.

В ходе дополнительного обследования автомобиля и древесины с помощью универсального радиометра-спектрометра пограничники определили наличие промышленного радиоизотопа «Цезий-137», что не характерно для данного вида груза.

По данному факту проинформирован Белгород-Днестровский отдел Нацполиции.

Впоследствии государственным инспектором по охране окружающей среды совместно с представителями Белгород-Днестровского отдела полиции осуществлено повторное обследование грузового автомобиля с использованием другого радиометра-спектрометра. Результаты радиационной идентификации подтвердили наличие промышленного радиоизотопа «Цезий-137».

Правоохранители продолжают мероприятия по установлению всех обстоятельств, в том числе по определению происхождения груза древесины.

«По данному факту усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 265 УК «Незаконное обращение с радиоактивными материалами»», — добавили в секторе.