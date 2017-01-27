ИА «Контекст Причерноморье»
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СБУ конфисковала оборудование у одесского провайдера, подозреваемого в сотрудничестве с «ЛНР»
10:52 / 07.06.2017

ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины выявили в Одесской области механизм незаконной маршрутизации одним из интернет-провайдеров трафика на временно подконтрольную террористам территорию так называемой «ЛНР», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июня, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, «правоохранители установили, что владельцы компании, которая предоставляет услуги IP-телевидения и доступа к сети интернет в одном из райцентров Одесской области, нелегально организовали маршрутизацию трафика в террористическую организацию «ЛНР». Они также зарегистрировали филиал на временно оккупированной боевиками территории и платили «налоги» в структуры террористов.

Во время проведения следственных действий в офисе провайдера сотрудники спецслужбы обнаружили телекоммуникационное оборудование и документацию, подтверждающие противоправную деятельность коммерческой структуры».

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Артём Филипенко
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