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СБУ конфисковала оборудование у одесского провайдера, подозреваемого в сотрудничестве с «ЛНР»
10:52 / 07.06.2017
ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины выявили в Одесской области механизм незаконной маршрутизации одним из интернет-провайдеров трафика на временно подконтрольную террористам территорию так называемой «ЛНР», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июня, в пресс-центре СБ Украины.
По информации пресс-центра, «правоохранители установили, что владельцы компании, которая предоставляет услуги IP-телевидения и доступа к сети интернет в одном из райцентров Одесской области, нелегально организовали маршрутизацию трафика в террористическую организацию «ЛНР». Они также зарегистрировали филиал на временно оккупированной боевиками территории и платили «налоги» в структуры террористов.
Во время проведения следственных действий в офисе провайдера сотрудники спецслужбы обнаружили телекоммуникационное оборудование и документацию, подтверждающие противоправную деятельность коммерческой структуры».
Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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