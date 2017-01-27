Арестован мошенник, присвоивший 3 миллиона долларов под предлогом развития бизнеса

10:03 / 07.06.2017

ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе арестован мужчина, который подозревается в завладении 3 миллионами долларов США мошенническим путем, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №3 (Приморский район) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Сотрудники прокуратуры совместно со следователями полиции и работниками Одесского управления ДВБ Нацполиции Украины разоблачили мужчину, который скрывался от органов досудебного расследования, и сообщили ему о подозрении.

Установлено, что подозреваемый подыскивал лиц, которые могли бы предоставить займ для развития прибыльного бизнеса, однако использовал средства по своему усмотрению. Таким образом он завладел средствами потерпевших на общую сумму более 3 млн. долларов США.

По ходатайству местной прокуратуры задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему определен размер залога в сумме 68 млн. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи Приморского отдела полиции.