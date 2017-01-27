Полиция проверяет информацию о минировании Приморского райсуда

15:32 / 06.06.2017

ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские проверяют информацию о минировании Приморского районного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июня, в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

По данным отдела, сегодня в 14:19 на спецлинию «101» поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Приморского суда на ул. Балковская, 33, заминировано.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники.

Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установления личности правонарушителя.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.