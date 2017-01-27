Капитан самолёта пытался тайно провезти в Одессу из Турции 7 экзотических птиц

13:58 / 03.06.2017

ОДЕССА, 03 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 2 июня, во время оформления в аэропорту «Одесса» прибывшего из Турции самолета сотрудники Госпогранслужбы вместе с представителями фискальной службы обнаружили экзотических птиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июня, в отделе по связям со СМИ Администрации Госпогранслужбы Украины.

По информации отдела, стражи границы выяснили, что найденная клетка с 7 попугаями принадлежал капитану самолета. По его словам, он планировал ввезти их на территорию Украины с целью дальнейшей перепродажи. Какие-либо документы на птиц отсутствовали.

На капитана воздушного судна составлены процессуальные документы.

Попугайчики переданы представителям фискальной службы.